CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : Donald Trump seul sans son Bolton

"Trump introduces its two best advisors" (Trump présente ses deux meilleurs conseillers). Côté (Canada), Cartooning for Peace

Donald Trump s'est séparé de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, mardi 10 septembre. Après une série de désaccords de plus en plus marqués entre ce "faucon" et le président américain.