Les Tunisiens de l'étranger ont commencé à voter pour la présidentielle

Les Tunisiens de l’étranger, qui représentent 10 % du total de l’électorat de la présidentielle, sont appelés aux urnes à partir de vendredi, jusqu’à dimanche, à l'issue d'une campagne qui laisse le suspense entier.

Ils représentent 10 % du total de l'électorat appelé aux urnes pour la présidentielle tunisienne, dont 200 000 personnes en France : les Tunisiens de l'étranger ont commencé, vendredi 13 septembre, à voter. Ils ont jusqu'au dimanche 15 septembre pour participer au scrutin.

Environ 800 000 Tunisiens résident dans l'Hexagone ; un quart d'entre eux sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin.

Vendredi en début d'après-midi, la participation apparaissait "faible" en France, comme l'explique à France 24 Mohamed Krir, coordinateur général de l'Instance régionale indépendante pour les élections en France : "La grève des transports a un impact direct sur le déplacement des électeurs. On est à 1,5 % de participation, contre 4 % en 2014 à la même heure." Et il précise : "On aura certainement plus d’électeurs samedi et dimanche, sans doute 20 000 personnes (qui viendront voter) chaque jour."