Foot européen : Neymar sauve le PSG, Liverpool prend le large

Face à Strasbourg, Neymar a signé un magnifique but avec le PSG.

Rien ne résiste à Liverpool en ce début de saison, puisque les Reds ont signé un 5e succès en autant de journées. En France, le PSG a peiné mais prend seul la tête de la Ligue 1. Bilan des rencontres du week-end sur les pelouses européennes.

Publicité Lire la suite

• Ligue 1 : Neymar sauve le PSG, l’OM et Monaco font le spectacle

De retour après un été agité, conspué par les supporters parisiens avant et pendant la rencontre, le Brésilien Neymar a répondu sur le terrain en offrant au PSG un difficile succès face à Strasbourg (1-0), grâce à un sublime retourné. Trois points de plus qui permettent au club francilien de conserver la tête du classement de la Ligue 1.

Dans le sillage du champion en titre, trois clubs se partagent la deuxième place : Rennes, accroché à Brest (0-0), Nantes, qui a battu Reims (1-0), et l’OM, qui a ramené trois points du stade Louis-II au terme d’une rencontre folle face à Monaco (3-4). Lille, de son côté, pointe à la 5e place après sa victoire face à Angers (2-1) et l’OL n’est que huitième, conséquence d’un nul frustrant sur la pelouse d’Amiens (2-2).

• Liga : Séville nouveau leader, le Barça et le Real se reprennent

Sur la pelouse d’Alavés, le FC Séville a parfaitement profité (0-1) de la sortie de route de l’Atlético de Madrid à la Real Sociedad (2-0) pour prendre la tête de la Liga après quatre journées. Les Sévillans devancent au classement l’Atléti et le Real Madrid, qui s’invite sur le podium à la faveur d’une victoire étriquée sur Levante (3-2).

Le choc de la journée, qui opposait le FC Barcelone au FC Valence, a permis au club catalan de lancer enfin sa saison, porté notamment par un excellent Fati (5-2).

• Premier League : City laisse filer un Liverpool irrésistible

Rien ne semble pouvoir faire trembler Liverpool en ce début de saison. Les coéquipiers de Mohamed Salah ont enchaîné un cinquième succès en autant de journées de Premier League en surclassant Newcastle (3-1) et comptent désormais cinq longueurs d’avance sur Manchester City, battu par une surprenante équipe de Norwich (3-2).

Derrière les deux grands favoris du championnat anglais, Tottenham, Manchester United, Chelsea et Arsenal comptent tous huit unités. Les trois premiers se sont imposés, respectivement face à Crystal Palace (4-0), Leicester (1-0) et Wolverhamption (2-5). Les Gunners ont pour leur part connu un coup d’arrêt en partageant les points sur la pelouse de Watford (2-2).

• Serie A : la Juve accrochée, l’Inter seul en tête

Au soir de la troisième journée de Serie A – et en attendant le match du lundi soir entre le Torino et Lecce –, l’Inter Milan est la seule équipe à être parvenue à enchaîner un troisième succès de rang. Les Intéristes l’ont emporté face à l’Udinese (1-0) et comptent du coup deux longueurs d’avance sur la Juventus Turin, accrochée sur la pelouse de la Fiorentina (0-0). Bologne, également crédité de sept points en trois rencontres, prend place sur le podium après sa victoire sur le terrain de Brescia (3-4).

Derrière le trio de tête, le Torino reste donc en embuscade, mais il est aussi talonné par Naples et l’AC Milan, qui ont tous les deux empoché les trois points en battant la Sampdoria Gênes (2-0) et le Hellas Vérone (0-1). La Roma, qui n’avait toujours pas goûté à la victoire depuis le début de la saison, a également repris quelques couleurs en dominant Sassuolo (4-2).

• Bundesliga : le Bayern et Leipzig dos à dos, Dortmund se replace

Après quatre journées de Bundesliga, les ténors du championnat se tiennent toujours dans un mouchoir de poche. Leader, le RB Leipzig a partagé les points avec le Bayern Munich (1-1), ce qui laisse donc les Bavarois à deux longueurs.

Ce statu quo profite au Borussia Dortmund, nouveau dauphin après son probant succès sur le Bayer Leverkusen (4-0). Une deuxième place partagée avec la petite surprise de ce début de saison en Allemagne, Fribourg, qui a signé une troisième victoire en quatre rencontres, en surclassant Hoffenheim (0-3).