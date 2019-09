À l'Affiche !

Sorj Chalandon : "Chacun de mes livres correspond à une blessure"

Dans cette émission, Axelle Simon reçoit l'écrivain et journaliste Sorj Chalandon qui nous présente son neuvième roman "Une joie féroce" (Ed. Grasset). L'écrivain, prix Goncourt des Lycéens en 2013 pour "Le quatrième mur", et coutumier des combats de toutes sortes, explique que chacun de ses livres "correspond à une blessure". Il s'attaque cette fois à la lutte contre la maladie, dans un roman poignant et sensible.