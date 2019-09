Présidentielle tunisienne : Kais Saïed et Nabil Karoui s'affronteront bien au second tour

Nabil Karoui (gauche) et Kais Saïed s'affronteront au second tour de la présidentielle tunisienne. Fethi Belaid, Hasna, AFP.

Le candidat conservateur Kais Saïed et l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle tunisienne, avec respectivement 18,4 % et 15,6 % des voix, selon les résultats officiels rendus publics mardi.