En Pologne, les droits des LGBT divisent la société

Par : Gulliver CRAGG | Alix LE BOURDON

En pleine campagne électorale avant les législatives d'octobre, la Pologne reste profondément divisée sur les droits des personnes LGBT+ (lesbienne, gay, bisexuelle, trans, etc.). Soutenu par l'opposition libérale, le mouvement LGBT+ revendique l'accès au mariage ou au PACS, mais demande aussi des lois anti-discrimination plus contraignantes. Mais il est aussi la cible quasi-quotidienne du gouvernement conservateur et nationaliste, de même que le clergé, qui le qualifient "d'idéologie perverse".