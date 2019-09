Greta Thunberg, l'icône d'une génération inquiète pour son avenir

L'adolescente Greta Thunberg se promène lors de la grève mondiale contre le changement climatique, le 20 septembre 2019, à New York.

L'icône écologiste de 16 ans, Greta Thunberg, a inspiré les manifestations pour le climat qui se sont tenues, vendredi, à travers le monde. Portrait de celle qui est devenue la porte-parole d'une jeunesse inquiète pour son avenir.

Elle n'a pas encore 17 ans, mais a su rallier en un an des milliers de personnes à travers le monde dans sa lutte contre le réchauffement climatique. La jeune Greta Thunberg poursuit son combat pour la défense de la planète, suscitant autant l'engouement que la controverse.

Les images de son arrivée à New York à bord d'un voilier zéro carbone, le 28 août dernier, ont fait le tour du monde, essuyant quelques critiques. Selon le journal allemand Die Tageszeitung, cette traversée de l'Atlantique aurait émis plus de gaz à effet de serre que si l'adolescente et son père avaient pris l'avion.

À ses détracteurs qui la voient comme un "gourou apocalyptique", elle répond qu'elle voit le monde de façon réaliste. "Vous n'avez pas le devoir de nous écouter. Par contre vous avez le devoir d'écouter les scientifiques", avait-elle martelé, le 23 juillet, dans un discours à l'Assemblée nationale française.