Ukraine - Russie : les deux pays font un premier pas vers la détente

Par : Gulliver CRAGG | Alix LE BOURDON | Inna VARENYTSIA

En Ukraine, la présidence de Volodomyr Zelensky suscite beaucoup d’espoir pour la résolution du conflit avec la Russie qui a coûté plus de 13 000 vies dans la région du Donbass. Le 7 septembre, l’échange de prisonniers a été perçu comme un progrès et on évoque la reconduction de pourparlers de paix "format Normandie" rassemblant l'Ukraine et la Russie ainsi que la France et l'Allemagne. Reportage de nos correspondants.