Le monde dans tous ses États

Israël : le casse-tête de la coalition

En Israël, à l’issue des élections législatives, ni Benjamin Netanyahu, ni Benny Gantz n’a obtenu de majorité absolue. Contraints de former un gouvernement d’union nationale, les deux hommes prétendent chacun au poste de Premier ministre... Décryptage de ce face à face politique et de la segmentation de la société israélienne. Nous revenons aussi sur le regain de tensions avec le Hezbollah, ainsi que sur la guerre fratricide entre le Hamas et le Fatah dans les Territoires palestiniens.