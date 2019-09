Pour Macron, Merkel et Johnson, l'Iran est "responsable" des attaques contre l'Arabie saoudite

L'Iran est responsable des attaques contre les installations pétrolières saoudiennes, et Téhéran doit rouvrir les négociations sur son programme nucléaire, ont déclaré lundi dans un communiqué le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Les dirigeants français, allemand et britannique, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Boris Johnson, ont accusé lundi 23 septembre l'Iran d'être "responsable" des attaques du 14 septembre contre des installations pétrolières saoudiennes et l'ont exhorté à "s'abstenir de toute nouvelle provocation".

"Il est clair pour nous que l'Iran porte la responsabilité de cette attaque. Il n'y a pas d'autre explication plausible", ont-ils déclaré dans un communiqué commun à l'issue d'une rencontre à trois en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Nous soutenons les enquêtes en cours pour disposer de tous les détails."

"Pleine solidarité" avec l'Arabie saoudite

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques qui ont visé des sites pétroliers sur le territoire saoudien, le 14 septembre 2019 à Abqaiq et Khurais, et réaffirmons notre pleine solidarité avec le royaume d'Arabie saoudite et sa population", dit ce communiqué.

Si le Royaume-Uni avait déjà fait part de ses soupçons, c'est la première fois que Paris accuse expressément l'Iran d'être responsable des attaques aériennes qui ont entraîné une envolée des cours du pétrole.

Les trois puissances européennes, signataires de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, ont également lancé un appel en direction du gouvernement iranien afin qu'il revienne "sur ses décisions de réduction du respect de l’accord, et à pleinement adhérer à ses obligations".

Avec AFP et Reuters