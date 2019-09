Ici l'Europe

Sandro Gozi, chargé de mission Affaires européennes à Matignon, eurodéputé "en réserve" en attente du Brexit et ancien ministre italien des Affaires européennes s'exprime sur le nouveau gouvernement italien. Selon lui, le Mouvement 5 Étoiles à clairement changé sur la question migratoire et le gouvernement de Conte va dans le bon sens.

Sur le Brexit, Sandro Gozi qui attend le départ des députés britanniques pour siéger au Parlement, estime que si l’UE accorde une extension du délai de négociation, il faut de bonnes raisons comme des élections générales ou un referendum.

Enfin, il estime que Sylvie Goulard, est l’une des Commissaires les plus compétentes et qu’elle a "respecté les règles du Parlement européen" en les informant de sa rémunération au Think tank américain Bergruen, ajoutant "si le Parlement veut renforcer ses règles, c’est un autre débat".

Une émission présentée par Caroline de Camaret.

Production : Isabelle Romero, Mathilde Bénézet et Céline Schmitt.