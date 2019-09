Sommet de l’ONU sur le climat : suivez en direct l’intervention d’Emmanuel Macron

L’Assemblée générale annuelle de l’ONU s’ouvre sur un sommet sur le climat lundi, en présence d’une soixantaine de chefs d’État dont Emmanuel Macron. Suivez en direct sur France 24 l’intervention du président français.

Un sommet sur le climat se tient lundi 23 septembre à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, en présence de plusieurs chefs d'État dont Emmanuel Macron, à l'initiative de la réunion, et les présidents du Chili, de la Colombie et de la Bolivie, mais pas du Brésil.

Suivez en direct sur France 24 l’intervention du président français.