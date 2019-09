Les démocrates annoncent une enquête pour "impeachment" contre Donald Trump

La présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "impeachment" contre le président Donald Trump, première étape d'une procédure de destitution.

, correspondante à Washington

Les démocrates en rêvaient, Nancy Pelosi l'a fait. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis a officiellement annoncé, mardi 24 septembre, l'ouverture d'une enquête parlementaire pour "impeachment" (mise en accusation) contre Donald Trump. Il s'agit de la première étape en vue d'une destitution du président américain. Cette dernière, sous la responsabilité du Sénat à majorité républicaine, a toutefois peu de chances d'aboutir.

Après presque trois ans de mandat marqué dans sa grande majorité par l'affaire russe, c'est finalement une autre affaire, mêlant l'Ukraine, qui a décidé l'opposition à agir. Donald Trump est soupçonné d'avoir voulu nuire à un opposant politique en requérant l'aide d'un pays étranger. Plus précisément, le locataire de la Maison Blanche aurait demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur le fils de Joe Biden, le favori des primaires démocrates et son principal rival pour la présidentielle 2020.

"Les actions du président ont sérieusement violé la Constitution", a accusé Nancy Pelosi dans un discours donné en fin d'après-midi depuis le Capitole. "Le président doit rendre des comptes. Personne n'est au-dessus de la loi", a-t-elle encore déclaré.

"Chasse aux sorcières"

Donald Trump fulmine déjà. "Une journée si importante aux Nations unies, tant de travail, tant de succès, et les démocrates ont décidé de tout gâcher avec une nouvelle (...) chasse aux sorcières de caniveau", a tweeté le président américain juste après le discours de la démocrate.

Peut-il vraiment être destitué ? Techniquement, il y a peu de chances que cela arrive. La procédure - durant laquelle il reste en poste - est la suivante : la Chambre des représentants lance une enquête puis, s'il y a lieu, elle vote à la majorité simple des motifs de mise en accusation ("impeachment") contre le président. Cette étape pourrait aboutir puisque les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants.

L'étape suivante est plus corsée car c'est le Sénat qui organise un procès. Et pour que le président soit reconnu coupable, et donc destitué, il faut obtenir la majorité des deux tiers des sénateurs. Or le Sénat est à majorité républicaine et les élus ont prévenu qu'ils feraient bloc derrière le chef de l'État.

Pari politique

Historiquement, seuls deux présidents américains ont été mis en accusation par la Chambre des représentants, Andrew Johnson et Bill Clinton, avant d'être blanchis par le Sénat.

Reste à savoir si, politiquement, la manœuvre ne risque pas d'affaiblir les démocrates à un peu plus d'un an de la présidentielle. Nancy Pelosi affirme défendre les principes de la Constitution, mais les électeurs ne risquent-ils pas d'y voir un acharnement partisan ?