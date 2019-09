Boris Johnson s'apprête à vivre une séance houleuse à la Chambre des communes

Au lendemain de la décision de la Cour suprême de juger "illégale" la suspension du Parlement, qu'il a décrétée début septembre, Boris Johnson a écourté son déplacement à l'ONU, mercredi, pour s'exprimer devant la Chambre des Communes.

Les députés britanniques ont repris leurs travaux mercredi 25 septembre à 12h30 et Boris Johnson devrait s’exprimer devant eux dans l’après-midi, a indiqué sa porte-parole. Une intervention qui devrait essentiellement porter sur la décision de la Cour suprême qui, la veille, a jugé "illégale" la suspension du Parlement décrétée par le Premier ministre trois semaines auparavant.

Écourtant son déplacement à New York, où il participait à l'Assemblée générale de l'ONU, Boris Johnson est rentré à Londres pour s'exprimer devant les députés après avoir rejeté les appels à sa démission lancés à la suite du jugement de la Cour suprême.

Confronté à la perte de sa majorité parlementaire et une série de défaites lors de votes successifs sur le Brexit, le Premier ministre britannique avait décidé, début septembre, de geler pour cinq semaines les débats à la Chambre des communes. À l'unanimité, la Cour suprême du Royaume-Uni estimé que cette requête était dépourvue de toute justification et qu'elle était donc nulle et non avenue.

