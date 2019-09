Vidéo : petites phrases et coups d'éclat, les grands moments de Jacques Chirac

Depuis ses premiers pas en politique à la fin des années 1960 jusqu'à son départ de l'Élysée en 2007, Jacques Chirac a vécu devant les caméras. À plusieurs reprises, il s'est illustré par des petites phrases ou des coups d'éclat.

Le jeune Jacques Chirac, alors secrétaire d'État chargé de l'Emploi, fait l'une de ses premières apparitions télévisées le 14 octobre 1967, interrogé sur le chômage.

Le discours de Jacques Chirac lors du congrès fondateur du RPR (Rassemblement pour la République) le 5 décembre 1976 au Parc des expositions de la porte de Versailles est resté dans les mémoires : "L'appel que je lance n'est que l'écho de l'éternel appel des nations qui ne veulent pas mourir".

Ministre de l’Agriculture entre 1972 et 1974, Jacques Chirac est toujours resté proche des agriculteurs et des éleveurs. Un verre de vin et un plateau de charcuterie à portée de main, il sillonne chaque année les allées du Salon de l’agriculture.

Le parcours politique de Jacques Chirac est aussi marqué par sa rivalité avec François Mitterand. Avant le deuxième tour de l'élection présidentielle en 1988, les deux hommes s'affrontent lors d'un débat. Le chef d'État sortant remet à sa place son adversaire.

Le 19 juin 1991, Jacques Chirac crée la polémique lors d'un dîner-débat du RPR à Orléans. Il emploie l'expression "le bruit et l'odeur" pour parler des désagréments supposément causés par certains immigrés en France.

Lors d’une visite à Jérusalem en octobre 1996, Jacques Chirac décide de s’affranchir du protocole pour se rendre dans les quartiers arabes de la vieille ville. Devant la résistance des services israéliens, il pique une colère devant les caméras de télévisions. Des images qui lui vaudront une certaine sympathie dans les territoires palestiniens.

Pendant la campagne présidentielle de 1995, l’émission satirique "Les Guignols de l’info", de Canal+, s’inspire du pommier qui figure sur les affiches du candidat Chirac pour inventer le slogan "Mangez des pommes". Une réplique qui fera fureur et qui reste encore de nos jours associée à Jacques Chirac.

Lors d'un match de la finale de la Coupe de France entre Bastia et Lorient, en mai 2002, des sifflets éclatent dans les tribunes. Intraitable, Jacques Chirac quitte le stade et exige des excuses immédiates.

Le président Chirac fait ses adieux au peuple français lors d’une allocution le 11 mars 2007 : "Pas un instant vous n’avez cessé d’habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute je n’ai cessé d’agir pour servir cette France magnifique".