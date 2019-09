Les dirigeants du monde entier saluent la mémoire de Jacques Chirac, "un grand homme d'État"

Les dirigeants des quatre coins du monde ne sont pas restés indifférents au décès de Jacques Chirac et ont salué la mémoire de l’ancien président français mort jeudi matin à l’âge de 86 ans.

Les dirigeants du monde entier ont multiplié les hommages jeudi 26 septembre à l’annonce de la mort de Jacques Chirac, saluant un "homme qui fait partie de "l'histoire de France", "un grand homme d'État", un "lion", qui a dit non à la guerre en Irak en 2003.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a évoqué "un formidable partenaire et ami", selon un tweet du porte-parole du gouvernement. "Je suis très attristée par l'annonce de la mort de Jacques Chirac", a-t-elle indiqué dans ce tweet après le décès de l'ex-président français, qu'elle avait en particulier côtoyé durant ses deux premières années à la chancellerie, de 2005 à 2007.

Le président russe Vladimir Poutine a lui salué "un dirigeant sage et visionnaire", selon un communiqué du Kremlin. "Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son pays", a affirmé Vladimir Poutine.

“Un vrai professeur”

Dans une interview au quotidien britannique Financial Times, le président russe avait désigné en juin, Jacques Chirac comme le dirigeant étranger l'ayant le plus impressionné. "J'ai été le plus sérieusement impressionné par l'ancien président français Chirac. C'est un véritable intellectuel, un vrai professeur", avait alors répondu le président russe à la question de savoir quel dirigeant étranger il admirait le plus. Le chef du Kremlin, au pouvoir depuis 1999, qui avait reçu la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac, alors au pouvoir, a également fait part de ses condoléances à ses proches.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a évoqué "un grand homme d'État" et "un grand ami" et Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, "un leader qui a marqué la politique européenne". Charles Michel, Premier ministre belge et futur président du Conseil européen retient de Jacques Chirac "le courage d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs au cours de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie”.

Pour Justin Trudeau, le premier ministre canadien, “Jacques Chirac était un leader inspirant, dévoué à son pays et déterminé à bâtir un monde plus juste et plus pacifique”. Saluant un "formidable dirigeant qui a façonné le destin" de la France, le Premier ministre Boris Johnson s'est extrait pendant quelques instants de la tourmente du Brexit pour exprimer, en français, "toutes (s)es condoléances aujourd'hui à sa famille, à ses proches et au peuple français".

Le président Jacques Chirac était un leader inspirant, dévoué à son pays et déterminé à bâtir un monde plus juste et plus pacifique. Les Canadiens partagent le deuil des Français et offrent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Chirac. Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2019

Le premier ministre libanais Saad Hariri a qualifié l'ancien chef d’État de "l'un des plus grand hommes de la France" qui est aussi un “grand frère” de la famille Hariri. "Aujourd'hui, l'un des plus grands hommes de France nous a quittés (...) Les Libanais et les Arabes ressentent de la (douleur après la) perte d'un homme qui a profondément marqué leur conscience pendant de nombreuses années", a -t-il souligné dans un communiqué.

L'ancien président français "s'est tenu aux côtés du peuple palestinien et de ses justes causes" et a soutenu "le Liban dans les circonstances les plus difficiles" en s'imposant "au premier rang dans la défense de sa liberté, son indépendance et sa souveraineté", a ajouté le premier ministre libanais.

"Un amoureux de l’Afrique”

En Afrique aussi, plusieurs dirigeants ont salué la mémoire de Jacques Chirac qui a entretenu des relations étroites avec les pays des anciennes colonies françaises. Dans un tweet, Alassane Ouattara, le président ivoirien, a “présenté ses sincères condoléances au peuple français” et salué “la mémoire d’un grand ami de Houphouët-Boigny et de la Côte d’Ivoire”.

Pour Ali Bongo, président du Gabon qui a succédé au pouvoir à son père Omar Bongo, dont Jacques Chirac a été très proche, "Jacques Chirac était un grand ami du Gabon. Un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi, plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance".

Jacques Chirac était un grand ami du Gabon. Un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi, plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance. Au nom du peuple gabonais, je présente à sa famille et au peuple français mes plus sincères condoléances Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) September 26, 2019

Idriss Deby Itno, le président tchadien, a quant à lui salué "la mémoire d’un grand homme d'État qui a beaucoup œuvré au raffermissement des relations entre la France et le Tchad". En 2005, notamment, Jacques Chirac n’avait pas hésité à faire intervenir l’armée française auTchad pour empêcher le renversement du président tchadien par des rebelles.

