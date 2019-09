"Pyramide de chaussures" : 25 ans plus tard, les civils toujours victimes des mines antipersonnel

Des enfants participant à une "Pyramide de chaussures", le 23 septembre 2016 à Lyon.

Handicap international organise samedi sa vingt-conquième "Pyramide de chaussures", destinée à protester contre l'utilisation des bombes et munitions non explosées qui tuent et mutilent des milliers de civils chaque année, notamment en Irak.