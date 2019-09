L'Entretien

Ancien conseiller économique du président Clinton, Prix Nobel d'économie en 2001, l’Américain Joseph Stiglitz est l’invité de Stéphanie Antoine. Déterminé à "se débarrasser de Donald Trump" en 2020, et confiant dans les chances des démocrates de l'emporter, il dit travailler avec plusieurs candidats, sans pour autant avoir choisi son champion.

Publicité

Dans son dernier livre "Peuple, pouvoir et profits" (éd. Les Liens qui libèrent), Joseph Stiglitz critique frontalement la politique économique menée par Donald Trump. Il dénonce un système de taxation injuste et inefficace, pesant surtout sur les classes moyennes américaines plutôt que sur les très riches et les grosses entreprises.

"Le plus important, c'est de se débarrasser de Donald Trump et de son agenda politique qui divise les américains", affirme l'économiste. Selon lui, "les démocrates ont plus de 50% de chance de gagner en 2020".

"Ils ont tous leur force", poursuit-il à propos des différents candidats à l'investiture démocrate, refusant de choisir son champion.

Enfin, il voit dans la procédure d'empêchement à l'encontre de l'actuel président des États-Unis un moyen de redonner confiance en la démocratie aux Américains : "Personne n'est au-dessus de la loi", assène-t-il.