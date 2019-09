Les démocrates veulent accélérer la procédure de destitution contre Donald Trump

Le président américain Donald Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo lors d’une conférence de presse à New York le 25 septembre 2019 en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Les démocrates ont exigé vendredi du secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'envoi des documents nécessaires à leur enquête sur Donald Trump accusé d'"abus de pouvoir" après avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden.

Les événements s'enchaînent au Congrès américain. Les parlementaires démocrates ont sommé vendredi 27 septembre le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo de leur livrer des documents nécessaires à leur enquête sur Donald Trump, manifestant leur volonté d'aller vite avec l'explosive procédure de destitution engagée contre le président républicain.

Soulignant agir "avec célérité et de concert", trois commissions de la Chambre des représentants ont envoyé une injonction formelle au secrétaire d'État. Ne pas s'y plier "constituerait une entrave à l'enquête du Congrès", lui rappellent-ils dans un courrier.

En parallèle, les élus démocrates à la tête de ces commissions ont déjà fixé les dates pour entendre cinq hauts diplomates, susceptibles de leur fournir des informations sur le scandale ukrainien dans lequel Donald Trump est englué. L'un d'eux, Kurt Volker, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, a démissionné vendredi, a indiqué à l'AFP un responsable sous couvert de l'anonymat.

"Il ne faut pas que ça traîne", a déclaré la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi qui, après avoir tempéré pendant des mois les ardeurs de l'aile gauche du parti, a créé la surprise mardi en décidant d'initier une procédure de destitution de Donald Trump.

Trump a "trahi son serment"

Si la démarche a peu de chances d'aboutir pour cause de majorité républicaine au Sénat, elle jette une ombre sur sa campagne de réélection et augure de luttes acharnées jusqu'au scrutin de 2020. Donald Trump "ne nous a pas laissé le choix", a assuré vendredi la leader démocrate pour expliquer son changement de position: il a "trahi son serment, mis en péril la sécurité nationale et l'intégrité des élections".

Les démocrates lui reprochent d'avoir demandé, à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique il y a deux mois, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour porter les couleurs démocrates en 2020. Cet échange était "parfait", "tout à fait légal", "il n'aurait pas pu être plus honorable", a martelé Donald Trump sur Twitter.

Ses ennuis sont dus à un membre de la communauté du renseignement qui, à la mi-août, avait notifié à sa hiérarchie ses inquiétudes sur la teneur de l'appel avec Kiev. Il y a huit jours, des fuites dans les médias ont fait éclater l'affaire au grand jour. Acculée, la Maison Blanche a accepté de publier une transcription de l'échange dans l'espoir de convaincre qu'il était "anodin".

"Mafieux"

Donald Trump s'y plaint d'en faire beaucoup pour l'Ukraine sans que "cela soit forcément réciproque", avant de formuler de vagues accusations contre Joe Biden et son fils Hunter, qui a travaillé pour un groupe gazier ukrainien quand son père était le numéro 2 de Barack Obama. "Cela serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus", déclare-t-il à M. Zelensky.

Les démocrates ont jugé l'échange "accablant" et ont comparé Donald Trump à "un chef mafieux". Le scandale a encore gagné en ampleur jeudi avec la publication du signalement du lanceur d'alerte qui accuse les juristes de la Maison Blanche d'être "intervenus pour verrouiller toutes les archives" liées à cet appel.

Pour lui, cela prouve que l'entourage du président "comprenait la gravité de ce qui s'était passé". Et de nouvelles allégations embarassantes pour Donald Trump, concernant cette fois l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016, ont été publiées vendredi par le Washington Post.

Selon le quotidien, qui cite comme source trois anciens hauts responsables anonymes, Donald Trump a déclaré lors d'une réunion en mai 2017 avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et l'ambassadeur russe à Washington qu'il ne se souciait pas de l'immixtion de Moscou dans l'élection américaine parce que les États-Unis faisaient la même chose dans d'autres pays.

