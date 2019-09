Mondial de rugby : exploit historique du Japon, qui s'impose face à l'Irlande

Au terme d'une somptueuse prestation, le Japon s'est offert un véritable exploit en s'imposant face à l'Irlande, prétendant à la victoire finale lors de la Coupe du monde de rugby 2019. Les Brave Blossoms filent tout droit vers les quarts de finale.

Publicité Lire la suite

En allant décrocher la victoire face aux Fidji, l'Uruguay avait donné le ton d'une Coupe du monde de rugby 2019 plus homogène que jamais. Mais de là à penser que le pays-hôte pourrait s'offrir le scalp de la deuxième nation au classement mondial de l'IRB… Et pourtant, au terme d'une prestation de très haute volée, le Japon s'est bel et bien imposé face à l'Irlande (19-12), et s'offre du même coup la première place d'une poule A dont le XV du Trèfle était pourtant présenté comme l'immense favori.

Convaincants dès les premiers ballons échangés, les Japonais ont manqué quelques opportunités à l'entame du match, et ce sont des Irlandais, réalistes, qui ont ouvert le score par Ringrose (0-5, 14e). Conquérants, les Brave Blossoms ont recollé sur trois pénalités de Tamura (18e, 34e, 39e), basculant avec trois points de retard à la pause, les Irlandais ayant marqué un second essai durant la première demi-heure par Kearney (9-12 à la mi-temps).

Fukuoka pour l'histoire

Et c'est après le repos que le miracle s'est matérialisé. Après une entame ultra-solide, Fukuoka a trouvé la faille juste avant l'heure de jeu (59e), en bout de ligne, permettant aux siens de prendre enfin le score (16-12). Héroïques en défense durant les dix minutes suivantes, alors que l'Irlande semblait enfin vouloir assumer son statut, les hommes de Jamie Joseph ont même pris sept longueurs d'avance sur une pénalité (19-12, 72e).

Et, portés par l'incroyable ambiance de l'Ecopa Stadium de Shizuoka, ils sont parvenus à tenir cet incroyable résultat, quatre ans après le premier exploit de leur histoire, lorsqu'ils avaient battu l'Afrique du Sud durant la phase de poules du Mondial-2015.