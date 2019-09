Adieux à Jacques Chirac en direct : la cérémonie religieuse débute à l'église Saint-Sulpice

Hommage solennel, messe à Saint-Sulpice et inhumation dans la stricte intimité : la France fait ses adieux officiels, lundi 30 septembre, à l'ancien président Jacques Chirac. Suivez en direct le déroulé de la journée de deuil national.

Publicité Lire la suite

Au lendemain de l'hommage populaire rendu aux Invalides à Jacques Chirac, l'ancien président de la République qui s'est éteint le 26 septembre, l'hommage solennel et officiel rassemblera, lundi 30 septembre, le gotha républicain au côté de 80 personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de famille royales. Suivez en direct notre édition spéciale et notre liveblog.

La journée de deuil national commencera là où elle s'est terminée la veille, aux Invalides, pour une cérémonie familiale privée. Elle sera suivie d'honneurs funèbres militaires, dans la cour des Invalides, en présence du président Emmanuel Macron.

À 11 h 00, le convoi funéraire, encadré par une grande escorte, rejoindra ensuite l'église Saint-Sulpice où un service solennel sera célébré à midi par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, en présence du chef de l’État et des anciens présidents français François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing, ainsi qu'une grande partie de la classe politique nationale.

Les présences du président russe Vladimir Poutine, des présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso ainsi que celles des Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban avaient déjà été annoncées samedi. Dimanche, l'Élysée a également annoncé celles de l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, du roi Abdallah de Jordanie et de l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani.

Jacques Chirac, maire de Paris, plusieurs fois ministre et Premier ministre puis deux fois élu président de la République (1995 à 2007), sera ensuite inhumé dans l'après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse.