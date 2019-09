Incendie de Rouen : des odeurs "gênantes" mais "pas nocives", assure le Premier ministre, Édouard Philippe

Quatre jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, le Premier ministre Édouard Philippe a tenté, lundi soir à Rouen, de calmer les inquiétudes des habitants et des agriculteurs, assurant que la qualité de l'air n'était pas en cause.

Publicité Lire la suite

Le Premier ministre Édouard Philippe a reconnu dans la soirée du lundi 30 septembre à Rouen que les odeurs provoquées par l'incendie de l'usine Lubrizol étaient "gênantes" mais "pas nocives". "Les odeurs que nous sentons […]sont effectivement très dérangeantes, très pénibles à supporter, […] mais elles ne sont pas nocives", a-t-il déclaré devant le site en réaffirmant sa volonté "d'absolue transparence" sur les causes et les conséquences de l'accident.

Selon le chef du gouvernement, qui est venu à son tour à Rouen après cinq membres du gouvernement, "la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause". "C'est ce que me disent les scientifiques, c'est ce que me disent les techniciens et j'ai tendance à écouter ce que me disent les scientifiques et les techniciens lorsqu'il s'agit et de sécurité et de gestion des risques", a-t-il ajouté devant la presse.

>> À lire aussi : "Incendie à Rouen : Édouard Philippe promet la 'transparence totale', les inquiétudes demeurent"

Une plainte déposée par Lubrizol

Interrogé sur le droit de retrait exercé par des enseignants dans plusieurs collèges de Rouen, le Premier ministre a indiqué "comprendre parfaitement qu'il soit difficile d'enseigner dans une classe si un certain nombre d'élèves se trouvent gênés par l'odeur". "Si [les enseignants] considèrent que c'est la bonne mesure à prendre, j'entends leur réaction", a-t-il affirmé.

Sur l'origine de l'incendie, Édouard Philippe a indiqué n'avoir "aucune information pour indiquer quelle hypothèse serait juste ou erronée". De son côté, le groupe Lubrizol a porté plainte pour "destruction involontaire" et a affirmé, lundi, que l'origine du feu serait "extérieure" au site.

La plainte, déposée samedi, vise la "destruction involontaire par explosion ou incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", a précisé le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache, à l'AFP.

"L'origine du feu est extérieure à Lubrizol"

"La vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d'abord été observé et signalé à l'extérieur du site de Lubrizol de Rouen, ce qui suggère que l'origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s'est malheureusement propagé sur notre site", a déclaré le groupe lundi, dans un communiqué. Des prélèvements ont du être effectués à partir de lundi dans l'Oise afin de "lever le doute" sur la présence éventuelle de produits chimiques dans les cultures, ont annoncé les autorités, confrontées à l'inquiétude des agriculteurs.

"Dès cet après-midi, les services vétérinaires, de la protection des populations et de la direction régionale de l'agriculture vont se rendre dans une quarantaine de communes de l'Oise identifiées comme ayant une présence de suie pour prélever des échantillons de matière végétale ou de produits laitiers qui seront orientés vers un laboratoire", a annoncé lundi le préfet de l'Oise, Louis Le Franc, lors d'une conférence de presse.

Les autorités des Hauts-de-France ont interdit, dimanche, "à titre conservatoire" la récolte des cultures et des denrées alimentaires d'origine animale "jusqu'à l'obtention de garanties sanitaires sur les productions", dans 94 communes situées dans quatre départements (Nord, Somme, Aisne, et Oise).

"On veut être sûrs que nos produits soient sains"

"Les agriculteurs sont inquiets […]. La priorité est d'effectuer ces prélèvements pour lever le doute. Il peut y avoir des métaux lourds, des dioxydes, du plomb donc le principe de précaution s'applique pleinement", a déclaré le préfet de l'Oise à l'issue d'une réunion de deux heures à Beauvais avec des représentants du monde agricole. Les premiers résultats sont attendus dans "environ une semaine".

"On veut être sûrs que nos produits soient sains. Mais on veut surtout que le monde agricole ne soit pas oublié et que l'on soit bien indemnisés si on détruit nos productions", a insisté auprès de l'AFP Régis Desrumaux, secrétaire général de la FDSEA de l'Oise. Le Premier ministre s'est engagé à "accompagner" les agriculteurs de Seine-Maritime et d'autres régions touchés par les conséquences de l'incendie.

La Métropole Rouen Normandie a indiqué, lundi, que l'eau distribuée sur les 71 communes de la communauté "est potable", après des images d'eau de robinet noire ou grisâtre largement partagées sur les réseaux sociaux. "Aucune trace de contamination n'a été relevée", a ajouté la Métropole dans son communiqué.

Avec AFP