En redressement judiciaire, XL Airways arrête ses vols

Dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Bobigny, la compagnie aérienne XL Airways va interrompre, lundi à 15 heures, l'ensemble de ses vols.

XL Airways, placée le 23 septembre en redressement judiciaire, interrompt ses vols à compter de lundi, 15 heures, dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Bobigny, mercredi 2 octobre, sur une éventuelle reprise, a annoncé la compagnie aérienne.

"La compagnie XL Airways a l'immense tristesse d'informer ses passagers et clients qu'elle n'est plus en mesure d'assurer ses vols à compter de ce jour (30 septembre 2019) à 15 heures. Cette décision implique la suspension de toutes les opérations dans l'attente" de la décision du tribunal, a expliqué la compagnie dans un communiqué.

"Force est de constater que les conditions actuelles du marché ne sont plus réunies pour assurer une exploitation pérenne de l'entreprise", a affirmé XL Airways.

L'administrateur judiciaire avait reçu plusieurs marques d'intérêt mais pas d'offre ferme de reprise samedi midi, heure limite à laquelle les repreneurs devaient se faire connaître auprès de l'administrateur judiciaire.

L'avocat de XL Airways, Laurent Cotret, avait confié à l'AFP samedi après-midi qu'il était "encore trop tôt à ce stade pour savoir si l'une de ces marques d'intérêt (allait) aboutir d'ici à l'audience".

XL Airways a estimé dans son communiqué ne pas avoir "été en mesure de trouver l'investisseur capable d'accompagner la continuité et le développement" de la compagnie qui a connu "un grand succès, jusqu'à ce qu'(elle) soit durement attaquée par une concurrence impitoyable ne disposant pas de règles contraignantes du même ordre que les nôtres".

Multiplication des appels à l'aide vers Air France-KLM

"Elle est depuis trois ans la compagnie la plus attaquée par des concurrents étrangers incroyablement déficitaires et soutenus depuis longtemps par leurs États. Il est désormais évident que nous ne pouvons plus lutter avec les moyens qui sont les nôtres", a-t-elle ajouté.

Son PDG Laurent Magnin a notamment évoqué ces derniers jours la concurrence "débridée" de la compagnie à bas coûts long courrier Norwegian ou encore le poids des taxes et charges sociales en France.

Il a aussi multiplié les appels à l'aide vers Air France-KLM, mais sans succès. Vendredi, le dirigeant d'Air France-KLM, Benjamin Smith, avait écarté l'idée de reprendre la compagnie en difficulté, disant ne voir "aucun bénéfice" pour son entreprise dans une telle opération.

Évoquant la "souffrance du pavillon français" après la liquidation de la compagnie Aigle Azur, XL Airways a espéré lundi "que tous les acteurs français, politiques et industriels se mobiliseront pour répondre à une concurrence débridée dans un pavillon consolidé et résistant".

XL Airways emploie 570 collaborateurs et a transporté en 2018 quelque 730 000 passagers avec quatre Airbus A330, tous en leasing. Elle dessert essentiellement l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, les Antilles et la Réunion mais aussi la Chine.

