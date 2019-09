Mondial de rugby : gros coup de vent chez les Bleus pour affronter les États-Unis

Le sélectionneur français Jacques Brunel a procédé à douze changements dans le XV de départ pour le deuxième match de Coupe du monde de rugby, mercredi face aux États-Unis. Une rencontre qui sera finalement épargnée par le typhon Mitag.

Seuls trois joueurs ayant démarré le premier match de Coupe du monde du XV de France, contre l'Argentine (23-21), ont été reconduits lundi dans l'équipe de départ pour affronter les États-Unis, mercredi à Fukuoka, dans le sud du Japon.

Les "heureux élus" sont Arthur Iturria, repositionné de deuxième à troisième ligne, l'ailier Yoann Huget et le centre Gaël Fickou. Mais pour le reste, le sélectionneur Jacques Brunel a procédé à un très large remaniement, un choix justifié en partie par la proximité de la troisième rencontre, seulement quatre jours plus tard, face aux Tonga dimanche à Kumamoto.

"On a essayé d'équilibrer sur les deux parties, de faire jouer tout le monde. Certains vont doubler. On a essayé de tenir compte aussi de la forme et de l'état santé de chacun. Il a fallu composer deux équipes", a déclaré Brunel à la presse. Et le sélectionneur de nuancer ce grand chambardement : "Il y a beaucoup de changements, mais sans qu'il y en ait malgré tout car 17 joueurs étaient sur la feuille de match le week-end dernier. Même s'ils n'étaient pas tous titulaires. Il n'y a que six nouveaux."

Soit le pilier droit Emerick Setiano, qui honorera sa première titularisation, le deuxième ligne Paul Gabrillagues, le troisième ligne Yacouba Camara, Sofiane Guitoune au centre et Alivereti Raka sur une aile. Et chez les remplaçants Baptiste Serin.

Un premier capitanat pour Picamoles

Les Bleus, qui porteront mercredi un brassard noir en hommage à l'ancien président français Jacques Chirac, tenteront de briller face à une équipe des États-Unis considérée comme la plus faible de la poule C et d'engranger les 5 points d'une victoire bonifiée indispensables pour envisager sereinement leur qualification en quarts de finale.

La période de 12 jours entre les deux premiers matchs de cette compétition a été marquée par plusieurs soubressauts. Le plus récent était d'ordre météorologique puisque la tenue de cette rencontre a été menacée par l'arrivée d'un typhon sur Fukuoka. Mais les organisateurs de la Coupe du monde ont annoncé lundi qu'il n'aura finalement aucune incidence sur le match, le typhon Mitag baissant en intensité et empruntant une trajectoire plus à l'ouest de la côte japonaise.

Deux autres coups durs ont également touché les Bleus depuis leur match d'ouverture contre l'Argentine : le forfait du trois-quart centre Wesley Fofana, remplacé par le jeune Pierre-Louis Barassi, et celui du pilier droit Demba Bamba, annoncé samedi par l'encadrement des Bleus. Ce dernier était rentré à la 47e minute de jeu face aux Pumas et il espérait débuter contre les États-Unis. Mais il s'est blessé à une cuisse lors d'un entrainement des tricolores. Il est remplacé par Cedate Gomes Sa qui doit arriver lundi au Japon.

Balayés par les Anglais lors de leur premier match (7-45), les Américains espèrent bien relever la tête face aux Français. L'encadrement tricolore le sait et il compte sur la fraicheur du groupe sélectionné pour les contenir et les terrasser. Et il a choisi de confier le capitanat pour cette rencontre à l'expérimenté Louis Picamoles (33 ans, 80 sélections), qui endossera pour la première fois cette mission chez les Bleus.

