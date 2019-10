Ligue des champions : succès précieux pour le PSG face à Galatasaray

Dans l'antre surchauffée du Galatasaray à Istanbul, le PSG est allé chercher un court mais précieux succès (0-1) pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. Les Parisiens occupent seuls la première place de la poule A.

À l'heure de retrouver les pelouses européennes, mardi 1er octobre, le PSG avait déjà eu vent de la contre-performance du Real Madrid, quelques instants plus tôt, face au Club Bruges. Sur la pelouse du Galatasaray, à Istanbul, les Parisiens ont parfaitement su profiter du faux-pas madrilène pour empocher trois points de plus (0-1) et prendre le large en tête du groupe A de la Ligue des champions.

Tout n'a pourtant pas été simple pour les hommes de Thomas Tuchel, qui ont montré beaucoup de nervosité après une première demi-heure de jeu pourtant globalement bien maîtrisée. Plusieurs fois en position d'ouvrir le score, Di Maria (2e, 11e) et Sarabia (15e) n'ont pas réussi à régler la mire, et c'est sur un score de parité que les deux équipes sont retournés aux vestiaires.

La lumière est finalement venue juste après la pause pour les Parisiens, lorsqu'Icardi, parfaitement servi par Sarabia, a marqué son premier but sous le maillot parisien (0-1, 52e). Une petite réalisation qui a suffi au bonheur du club francilien, qui ramène donc trois points de son déplacement en Turquie et en compte désormais six, soit quatre de plus que son premier poursuivant, le Club Bruges. Le Real Madrid, avec une unité au compteur, semble désormais condamné à jouer la deuxième place du groupe.

• Tous les résultats de la soirée :

Real Madrid 2 - 2 Club Bruges

Galatasaray 0 - 1 Paris Saint-Germain

Tottenham 2 - 7 Bayern Munich

Étoile Rouge de Belgrade 3 - 1 Olympiakos

Atalanta Bergame 1 - 2 Chakhtior Donetsk

Manchester City 2 - 0 Dinamo Zagreb

Lokomotiv Moscou 0 - 2 Atlético de Madrid

Juventus Turin 3 - 0 Bayer Leverkusen