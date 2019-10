Ligue des champions : bousculé par Bruges, le Real Madrid arrache le nul

Balayé par le PSG pour son entrée en lice en Ligue des champions (3-0), le Real Madrid a arraché un nul inquiétant, à domicile, face au Club Bruges (2-2). Poussifs, les Madrilènes étaient même menés de deux buts à la pause.

Décidément, le Real Madrid souffle le chaud et le froid en ce début de saison. Leader de la Liga malgré une entame compliquée, le club merengue comptait sur la Ligue des champions pour redorer son blason en emmagasiner un peu plus de confiance. Et la réception du modeste Club Bruges, dans son antre de Santiago Bernabeu, avait tout du rendez-vous idéal.

Sauf que face aux coéquipiers de l'international belge Simon Mignolet, le Real Madrid a abandonné deux précieux points en multipliant les approximations, gâchant un nombre impressionnant d'opportunités. Et il s'est surtout fait punir en contre : deux flèches signées du Nigérian Emmanuel Bonaventure Dennis, qui a inscrit ses deux premiers buts européens à tout juste 21 ans (9e, 39e).

Un point sur le fil

Menés assez largement à la pause (0-2) - mais tout de même contre le cours du jeu - les Madrilènes sont parvenus à revenir dans la partie sur un coup de tête rageur de son éternel capitaine Sergio Ramos (1-2, 55e). Réduits à dix après l'expulsion de son capitaine Vormer, le Club Bruges a courbé l'échine, et a fini par laisser filer la victoire, sur un but tardif de Casemiro, une fois encore de la tête (2-2, 85e).

Suffisant pour éviter l'humiliation côté merengue, mais deux semaines après avoir débuté sa campagne européenne par une déculotée sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-0), le Real inquiète hors de ses terres. Et surtout, il se complique singulièrement la tâche dans la course à la première place de la poule A de cette C1 2019/20.