Dissous par le président Vizcarra, le Parlement du Pérou riposte et le suspend pour un an

128 partages

Le président péruvien Martin Vizcarra le 30 septembre 2019 à Lima. Juan Pablo Azabache, Andina/AFP

Le président péruvien Martin Vizcarra a annoncé lundi la dissolution du Parlement et la tenue de législatives anticipées le 26 janvier. Le Parlement a aussitôt suspendu le chef de l'État pour un an et compte voter vendredi sa destitution définitive.