Le trafic d'antiquités vide l'Afghanistan de son Histoire

France 24

Par : Margaux BENN | Shahzaib WAHLAH

Carrefour de l'Asie centrale, les terres de l'actuel Afghanistan renferment des richesses archéologiques exceptionnelles. Mais des décennies de guerre ont rendu presque impossibles l'exploration et la préservation de ces vestiges. La majorité des fouilles sont le fait de chasseurs d'antiquités – bien souvent une simple pratique de subsistance. Un réseau de revendeurs écoule ensuite leurs trouvailles vers l'étranger, via Kaboul. Et prive ainsi l'Afghanistan des vestiges son passé.