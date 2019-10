Invité du jour

Gérard Araud : "On est tellement obsédés par Trump qu’on oublie de voir la crise derrière l’homme"

Gérard Araud vient de quitter une carrière de quarante ans de diplomate. Du Quai d’Orsay aux États-Unis, en passant par Israël, Bruxelles ou encore les Nations unies, il a été ambassadeur de la France et a occupé les postes les plus prestigieux de la diplomatie française. Gérard Araud, qui n’a pas été une voix comme les autres, publie ses mémoires "Passeport Diplomatique" (Ed. Grasset), un récit intime et une réflexion sur l’État de notre monde. Il est notre invité.