L'actu en dessin : les droits de l'enfant pour tous ?

À l'occasion des 30 ans de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, les dessinateurs de presse du monde entier défendent la justice et la liberté des plus jeunes.

En novembre 1989, les Nations unies adoptent la Convention internationale des droits de l'enfant qui reconnaît l'enfant comme un être humain à part entière, porteur de droits fondamentaux, obligatoires et non négociables : le droit d'être soigné, d'aller à l'école, d'être nourri, d'être protégé de toute forme d'abus et d'exploitation, de ne pas faire la guerre, ni la subir… Le consensus est inédit, c'est le traité relatif aux droits humains le plus largement et le plus rapidement ratifié de l'histoire.

Pourtant, 30 ans plus tard, les dessinateurs de presse dénoncent les atteintes aux droits des enfants, que ce soit en Syrie, au Nigeria, en Chine, à Gaza ou en France. C'est ce que fait ici le dessinateur Jiho, qui semble dénoncer l'inégal accès à l'alphabétisation pour les enfants.