L'exécutif de Hong Kong active des lois d'urgence et interdit le port des masques

L'exécutif de Hong Kong a décidé d'activer, vendredi 4 octobre, des lois d'urgence datant de l'époque coloniale britannique pour tenter de contenir les violences liées au mouvement de contestation dans la ville sous administration chinoise.

Dans le cadre de ces lois, qui n'avaient plus été utilisées depuis plus de cinquante ans et qui autorisent l'exécutif à "décider toute règle, quelle qu'elle soit" préservant l'intérêt général, la cheffe de l’exécutif Carrie Lam a annoncé, au cours d'une conférence de presse, qu'il serait interdit de se masquer le visage en cas d'attroupement. Et ce, à partir du samedi 5 octobre.

Hong Kong est depuis début juin le théâtre d'actions quasi quotidiennes pour dénoncer le recul des libertés et les ingérences grandissantes de Pékin dans les affaires de sa région semi-autonome, et exiger des réformes démocratiques.

Ni le gouvernement central chinois ni l'exécutif hongkongais, qui est aligné sur Pékin, ne sont parvenus à calmer la contestation, qui donne lieu à des affrontements de plus en plus violents avec les forces de l'ordre.

Pour ne pas être identifiés et éviter de futures poursuites judiciaires, les manifestants portent pour la plupart des masques faciaux, et souvent des casques, des lunettes de protection et des masques à gaz afin de se protéger des gaz lacrymogènes et des projectiles tirés par la police.

