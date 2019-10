Cette semaine, dans "Ici l’Europe", nous recevons en exclusivité David Sassoli, le nouveau président du Parlement européen. Un Italien du Parti démocrate très attaché à l’État de droit et qui veut montrer le pouvoir de contrôle du Parlement à l’occasion des auditions, très polémiques, des commissaires européens nommés par Ursula von der Leyen.

David Sassoli revient notamment sur le portefeuille de "Commissaire à la protection de notre mode de vie européen" : "Je comprends l’esprit d'Ursula Von Der Leyen, qui fait référence à l’article 2 du traité : la solidarité, l’égalité, la liberté, cela est juste, et on doit protéger notre mode de vie, mais tout en garantissant les droits de l’autre. On a alors demandé à madame Von Der Leyen de modifier la dénomination de cette commission en 'Protection de notre mode de vie et garantie de la dignité de l’Homme'. Le portefeuille de l’immigration entre alors très bien dans cette définition."

Il s'exprime également sur les priorités pour son mandat à la présidence du Parlement européen : "Il faut renforcer les instruments de la démocratie européenne. Nous avons des systèmes de gouvernance européenne très faibles. Nous devons les renforcer. Les Spitzenkandidaten, le pouvoir d’intervention du Parlement, la question des listes transnationales. Il est très important de mieux préciser leurs rôles dans le système de gouvernance européenne."

Émission présentée par Caroline de Camaret.

Production : Isabelle Romero, Perrine Desplats et Mathilde Bénézet.