Cette semaine, "Ici l'Europe" s'intéresse à la culture, qui fait souvent figure de parent pauvre des politiques de l'UE. La cathédrale de Notre-Dame est partie en flamme en avril dernier, mettant en lumière la nécessité de dynamiser les politiques européennes de protection du patrimoine. À cela viennent s'ajouter d'autres questions, liées au soutien aux arts, à la reconnaissance des droits d’auteur ou encore à la domination des géants américain sur le secteur numérique.

Dans l’équipe présentée par Ursula von der Leyen, il n’y a plus de commissaire dédié à la culture. Une situation qui inquiète certains députés européens. L’Europe a-t-elle la culture honteuse ? Entre le budget "Europe Créative" et les fonds structurels dédiés, on arrive autour de 1 % des dépenses de l’UE pour ce secteur. La culture serait-elle la dernière roue du carrosse ?

Émission présentée par Caroline de Camaret.

Production : Isabelle Romero, Mathilde Bénézet et Perrine Desplats.