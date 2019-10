Foot européen : Manchester City décroche, la Juve prend la main

Battu à domicile par Wolverhampton, Manchester City lâche du lest dans la course au titre en Premier League. La Juventus Turin, qui a remporté le "derby d'Italie" face à l'Inter Milan, prend les commandes de la Serie A. Bilan du week-end.

• Premier League : Liverpool prend le large, regroupement derrière

Le début de saison idéal de Liverpool en Premier League se poursuit. Malmenés, les Reds ont fini par s'imposer sur le fil contre Leicester, grâce à un pénalty de Milner dans les arrêts de jeu. Un succès qui permet au champion d'Europe en titre de compter désormais huit longueurs d'avance sur son dauphin, Manchester City.

Les Citizens, eux, ont vécu un véritable cauchemar à domicile, face à Wolverhampton. Ultra-dominateurs, ils se sont pourtant inclinés (0-2) et voient revenir dans leur sillage tous les autres prétendants à l'Europe, parmi lesquels Arsenal et chelsea, qui ont respectivement battu Bournemouth (1-0) et Southampton (1-4). Manchester United, vaincu à Newcastle, s'enfonce dans la crise.

• Serie A : la Juve frustre l'Inter et prend les commandes

Choc phare du week-end européen, le "derby d'Italie" a tourné en faveur de la Juventus Turin. La Vieille Dame, qui se déplaçait sur la pelouse du leader intériste, a signé un succès (2-1) qui lui permet de prendre la tête au classement de la Serie A.

Derrière les deux rivaux, l'Atalanta Bergame a conforté sa place sur le podium en s'imposant contre Lecce, tandis que ses quatre plus proches poursuivants (Naples, AS Roma, Lazio Rome et Cagliari) ont tous été accrochés.

• Ligue 1 : une balade pour le PSG, le derby pour Saint-Étienne

Leader incontesté de la Ligue 1, le PSG n'a pas fait un pli à l'heure d'affronter son dauphin Angers au Parc des Princes. Un large succès 4 à 0 qui lui permet de consolider son avance en tête, même si le FC Nantes, à deux longueurs, s'accroche. Les Canaris, qui se sont contentés d'un court mais précieux succès contre Nice, sont seuls deuxièmes.

Affiche du dimanche soir, le derby entre Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais a tourné à l'avantage des Verts, sauvés par Beric en toute fin de match (1-0). Un succès qui permet aux Stéphanois de bondir de la 20e à la 13e place du classement, juste devant leur adversaire du jour. À noter également le revers de l'OM à Amiens (3-1) qui plonge le club phocéen dans une véritable crise de résultats, puisqu'ils n'ont plus gagné depuis maintenant quatre journées.

• Liga : le Real retrouve des couleurs, le Barça montre ses muscles

Accroché en Ligue des champions par le Club Bruges, le Real Madrid a profité des compétitions domestiques pour retrouver un peu de sérénité. Face à Grenade, son dauphin avant la 8e journée, les hommes de Zinedine Zidane ont conforté leur leadership (4-2). Ils sont désormais pourchassés par le FC Brcelone qui, sans Griezmann, a atomisé le FC Séville (4-0).

Mauvaise opération en revanche pour l'Atlético, qui n'a pu se défaire de Valladolid en déplacement (0-0). En milieu de tableau, le FC Valence a enchaîné un deuxième succès de rang en dominant Alavés (2-1). Le club ché est huitième au classement.

• Bundesliga : le Bayern perd la tête, Dortmund galère toujours

Leader à l'aube de la 7e journée, le Bayern Munich a perdu la tête de la Bundesliga en subissant un inquiétant revers contre Hoffenhein, à l'Allianz Arena (1-2). Une défaite qui profite à Mönchendglabach, qui a étrillé Augsbourg (5-1) et en profite pour prendre la tête au classement. Et Wolfsbourg, qui a fait le job contre l'Union Berlin (1-0), en profite pour se hisser en positon de dauphin.

En milieu de tableau, le Borussia Dortmund vit une saison toujours aussi compliquée. Les Jaune et Noir, qui n'ont ramené qu'un point de Fribourg (1-1), pointent à la huitième place, à quatre longueurs de la tête.