Allemagne : un homme incarcéré après avoir blessé plusieurs personnes à bord d'un camion volé

Un homme d'origine syrienne a percuté plusieurs personnes à bord d'un camion volé, lundi soir, dans l'ouest de l'Allemagne. L'auteur a été incarcéré pour "tentative de meurtres". La police ignore encore ses motivations.

La justice allemande a incarcéré, dans la soirée du mardi 8 octobre, un Syrien pour "tentative de meurtres". La veille, l'homme avait blessé huit personnes en fonçant sur des voitures à bord d'un camion volé.

Piste terroriste ? Problème psychiatrique ? Acte lié à son statut de migrant en situation irrégulière ? Le parquet de Francfort a dit l'avoir inculpé et placé en détention provisoire mais affirmé qu'il était encore "trop tôt" pour se prononcer sur ses intentions. L'enquête se poursuit "dans toutes les directions". S'ils n'excluent pas formellement la piste d'un attentat, évoquée par plusieurs médias, les enquêteurs n'ont pas encore fourni d'éléments en ce sens. Le parquet antiterroriste a de son côté déclaré à l'agence de presse allemande DPA qu'il ne voyait encore aucune raison de se saisir de l'affaire.

Les policiers ont perquisitionné deux domiciles, dès lundi soir, dans l'arrondissement où vit le suspect et à proximité du carambolage. Ils y ont saisi des téléphones portables et des clés USB.

Aucune relation établie avec les milieux islamistes

Selon des "sources proches des services de sécurité" citées par DPA, le conducteur du camion volé est arrivé en 2015 en Allemagne, au plus fort de l'afflux de centaines de milliers de personnes fuyant la guerre et la misère. Il n'était pas armé au moment des faits, selon la police et le parquet, et n'a "aucune relation établie à ce stade avec les milieux islamistes disposés à la violence", a précisé le ministre régional de l'Intérieur, Peter Beuth, dans un communiqué.

Après avoir bénéficié d'un statut provisoire de réfugié, il était en situation irrégulière depuis le 1er octobre 2019, écrit l'hebdomadaire Der Spiegel. Il était en outre connu de la police pour une bagarre avec des membres de sa famille remontant à 2008 et pour avoir été arrêté avec 2,9 grammes de haschich sur lui.

Selon la police, cet homme s'est emparé lundi vers 17 h 20 locales d'un poids lourd en centre-ville, pour emboutir un peu plus loin plusieurs voitures qui patientaient au feu rouge face au palais de justice, entraînant le transport à l'hôpital de plusieurs blessés. Lui-même touché dans l'accident, le suspect a été interpellé puis soigné. La collision a fait au total neuf blessés légers, dont le voleur du camion.

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive après plusieurs attaques terroristes ces dernières années. La plus meurtrière a été commise en décembre 2016, lorsque le Tunisien Anis Amri a foncé sur un marché de Noël de Berlin au volant d'un camion volé, tuant douze personnes. En avril, le patron du Renseignement intérieur estimait que 2 240 islamistes avec un "potentiel terroriste" vivaient en Allemagne.

Avec AFP