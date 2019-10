Des années durant, les 31 millions d'habitants de l'Assam, État indien frontalier du Bangladesh, ont été recensés et sommés de prouver leur citoyenneté indienne. En août dernier, un Registre national de citoyenneté a été publié, dont 2 millions de personnes sont exclues. Pour le gouvernement local et le BJP, parti nationaliste hindou au pouvoir, cette politique permet de renvoyer les immigrés venus du Bangladesh, pays à majorité musulmane.

D'ultimes procédures d'appel débuteront en novembre mais la menace d'être arrêtés, détenus et expulsés se fait se de plus en plus forte, et dix centres de détention sont en construction… Nos reporters Vikram Singh et Ayan Sharma se sont rendus sur place.

Une émission préparée par Patrick Lovett et Gaëlle Essoo.