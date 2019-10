En direct : les pays s'engagent financièrement pour la lutte contre le sida

Emmanuel Macron s'exprime jeudi à Lyon sur la contribution française à la lutte contre le sida. La France n'a plus augmenté sa contribution depuis 2010 et a donné 4,6 milliards d'euros depuis 2002.

Le président français Emmanuel Macron accueille la sixième Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui se tient à Lyon, jeudi 10 octobre. La Sixième conférence de reconstitution des ressources, à suivre en direct sur France 24, cherche à recueillir au moins 14 milliards de dollars – dont un milliard de dollars US provenant du secteur privé – pour les trois prochaines annnées.

Cette somme contribuera à sauver 16 millions de vies, à réduire de moitié les taux de mortalité imputables au VIH, à la tuberculose et au paludisme, et à construire des systèmes de santé plus solides d’ici 2023.

