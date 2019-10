L'offensive de l'armée turque contre les forces kurdes de Syrie se poursuit

Les forces turques se sont emparées de plusieurs de leurs objectifs, a assuré jeudi l'état-major. De leur côté, les Kurdes de Syrie accusent la Turquie d'avoir bombardé une prison où étaient détenus des jihadistes du groupe État islamique.

Au lendemain du lancement de l'offensive contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie, le ministère turc de la Défense se félicite sur Twitter de la progression des forces turques sur le terrain. "Nos commandos héroïques qui participent à l'opération Printemps de la paix continuent à progresser à l'est de l'Euphrate", a-t-il indiqué sur le réseau social, jeudi 10 octobre, avec une vidéo à l'appui montrant des militaires progressant arme à la main dans l'obscurité.

Dans la matinée, les forces turques ont bombardé les alentours de Ras al-Aïn et les rebelles des Forces démocratiques syriennes (FDS), mouvement dominé par les Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), ont riposté, rapporte un témoin. Ankara considère les YPG comme une organisation terroriste en raison de ses liens avec les séparatistes turcs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

181 cibles kurdes touchées

Selon le ministère turc de la Défense, 181 cibles de la milice kurde ont été touchées par l'aviation et l'artillerie depuis le début de l'offensive, mercredi. Les troupes turques ont franchi la frontière syrienne en quatre points, selon la presse. Deux se trouvent aux alentours de Tell Abyad et deux sont proches de Ras al-Aïn, plus à l'est.

De leur côté, les FDS affirment qu'une prison de Kamichli, où sont détenus de nombreux membres de l'organisation de l'État islamique d'une soixantaine de nationalités, a notamment été touchée. "Ces attaques de prisons abritant des terroristes de Daech conduiront à une catastrophe dont le monde pourrait ne pas être en mesure de gérer les conséquences à l'avenir", écrivent-elles dans un communiqué.

Offensive turque repoussée à Tell Abyad, selon les FDS

Deux jihadistes de haut rang ont par ailleurs été placés sous la garde de l'armée américaine, a annoncé un membre de l'administration américaine. Ils appartenaient au groupe de Britanniques surnommé "les Beatles", qui sont soupçonnés d'avoir exécuté plusieurs Occidentaux, a précisé un autre responsable américain.

Un porte-parole des FDS assure sur Twitter que l'offensive a été repoussée à Tell Abyad. Selon le mouvement, cinq civils et trois combattants ont été tués. Plusieurs milliers de personnes ont en outre fui Ras al-Aïn pour gagner la province d'Hassaké, tenue par le mouvement rebelle.

Menace turque sur l'Union européenne

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir dans la journée à la demande de ses membres européens (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Belgique et Pologne). Dans une lettre adressée au Conseil, la Turquie assure que son opération sera "proportionnée, mesurée et responsable".

Le président turc a par ailleurs menacé de laisser les 3,6 millions de Syriens réfugiés dans son pays partir vers l'Union européenne si ses États membres

considèrent la présence de l'armée turque dans le nord-est de la Syrie comme une occupation.

Un réunion extraordinaire de la Ligue arabe, qui a condamné l'offensive, est par ailleurs prévue samedi. La France a quant à elle exigé la fin des opérations turques, qui menacent selon elle la sécurité des Européens.

