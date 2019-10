Chiara Mastroianni, muse de Christophe Honoré

France 24

Dans ce nouveau numéro d'"À l'Affiche", Louise Dupont rencontre Chiara Mastroianni. Fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, elle a choisi le métier d'actrice sans avoir peur des comparaisons et donne même régulièrement la réplique à sa mère. André Téchiné, Arnaud Desplechin, Benoît Jacquot l'ont choisie pour leurs films. Mais celui que Chiara Mastroianni inspire le plus est Christophe Honoré. Ils se retrouvent pour la sixième fois dans "Chambre 212".