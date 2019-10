L'Entretien

Lula da Silva sur France 24 : "Je veux être innocenté"

Capture d'écran France 24

Par : Fanny LOTHAIRE | Valeria SACCONE

L’ancien président de la république brésilienne Luiz Inácio Lula da Silva accorde un entretien exclusif à France 24 depuis les locaux de la police fédérale de Curitiba. Incarcéré depuis un an et demi pour corruption, l'ancien syndicaliste, aujourd'hui âgé de 74 ans, veut "prouver que les voleurs sont ceux qui m’ont emprisonné". Il revendique "l’énergie d’un homme de 30 ans" et déclare ne pas vouloir "de remise de peine", mais "être innocenté".