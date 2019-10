Le Nobel de la paix à l'Éthiopien Abyi Ahmed : un "encouragement" prématuré ?

Le prix Nobel de la paix 2019 a été décerné vendredi au nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour ses efforts de paix avec l’Érythrée. Une récompense sous forme d'encouragement, mais que certains estiment prématurée.

"Honoré", "ravi". Tels sont les adjectifs employés par Abiy Ahmed pour qualifier ses sentiments après l'obtention du prix Nobel de la paix 2019, vendredi 11 octobre.

En lui attribuant ce prix, le comité Nobel a dit récompenser le Premier ministre éthiopien pour "son initiative décisive afin de résoudre le conflit frontalier avec l’Érythrée voisine". Nommé en avril 2018 après plusieurs années de protestations antigouvernementales, Abiy Ahmed a œuvré dès sa prise de fonction pour la résolution des hostilités dans la Corne de l’Afrique, allant jusqu’à engager le processus de paix avec l’Érythrée, après plusieurs décennies de conflit.

I am humbled by the decision of the Norwegian Nobel Committee. My deepest gratitude to all committed and working for peace. This award is for Ethiopia and the African continent. We shall prosper in peace! Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) October 11, 2019

Initiateur de nombreuses réformes ayant vocation à transformer en profondeur l’Éthiopie, longtemps en proie à l’autoritarisme, le lauréat du prix Nobel 2019 a déclaré : "J’imagine que les autres dirigeants d’Afrique vont penser qu’il est possible de travailler sur les processus de construction de la paix sur notre continent."

"Ça ne veut rien dire", réagit René Lefort, chercheur et spécialiste de la Corne de l'Afrique. "L'Afrique peut être optimiste parce qu'un Africain est nobélisé, mais je ne pense pas que ce soit un signal positif pour l'Éthiopie."

"On n’a rien résolu du tout"

La construction de la paix en Afrique de l'Est, Abiy Ahmed, plus jeune dirigeant africain du haut de ses 43 ans, a dit en faire sa priorité et l’a amorcée dès les premiers mois de son mandat.

En juillet 2018, lors d'une visite historique dans la capitale érythréenne, Asmara, le Premier ministre éthiopien signe avec le président de l’Érythrée, Issayas Afewerki, une déclaration stipulant que "l’état de guerre (…) est arrivé à sa fin". La fin d’une guerre de plusieurs décennies sur fond de conflit territorial qui, selon les sources, aura fait entre 50 000 et 100 000 morts.

Pourtant, la crise entre l’Éthiopie et l’Érythrée est aujourd’hui loin d’être résolue. Depuis 2018 et la fameuse photo des dirigeants tombant dans les bras l’un de l’autre, le processus de paix entre Asmara et Addis Abeba semble au point mort.

En effet, un an après la reprise du dialogue entre les ex-frères ennemis, la frontière entre les deux pays est de nouveau fermée, la signature d’accords commerciaux se fait attendre, et l’Éthiopie n’a toujours pas accès aux ports érythréens. À son indépendance en 1993, l’Érythrée avait pris le contrôle des ports de Massawa et Assab, privant son voisin éthiopien de son unique accès à la mer Rouge.

"Aujourd’hui, la paix avec l’Érythrée est complètement bloquée", insiste René Lefort, chercheur et spécialiste de la Corne de l’Afrique. "Il y a des liaisons aériennes, téléphoniques, des relations diplomatiques, mais les postes-frontières sont fermés. Il n’y a plus de communication terrestre possible entre les deux pays, et personne ne sait pourquoi", ajoute-t-il, déclarant trouver "ahurissant" que le prix Nobel indique qu'Abiy Ahmed a permis la résolution du conflit frontalier.

"On n’a rien résolu du tout, on a atténué les tensions et rétabli un petit début de relations, mais on n’est même pas au milieu du travail, on n’est qu’au tout début du travail", ajoute-t-il, déclarant que ce prix Nobel "est non seulement prématuré, mais il s’agit surtout d’une erreur."

Interférence dans le jeu politique éthiopien