Renault révoque son DG Thierry Bolloré, ancien dauphin de Carlos Ghosn

Le conseil d'administration de Renault a voté vendredi la révocation du directeur général Thierry Bolloré. Le dauphin du PDG déchu Carlos Ghosn est remplacé par Clotilde Delbos, nommée directrice générale par intérim.

Nouvelle séquelle de l'affaire Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault emporté par un scandale de malversations au Japon: le conseil d'administration du constructeur automobile français a écarté vendredi son dauphin Thierry Bolloré.

Après plusieurs jours de rumeurs sur un remaniement à sa tête, Renault avait convoqué vendredi matin un conseil d'administration "afin de se prononcer sur la gouvernance du groupe".

"Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a décidé de mettre un terme aux mandats de directeur général de Renault SA et de président de Renault SAS de M. Thierry Bolloré avec effet immédiat", annonce Renault dans un communiqué.

Tourner la page de l'ère Ghosn

Clotilde Delbos est nommée directrice générale par intérim, "le temps de mener un processus de désignation d’un nouveau directeur général", ajoute le groupe. Elle sera assistée dans ses nouvelles fonctions par José-Vicente de los Mozos, directeur de la fabrication et de la logistique et autre pilier du comité exécutif, et par Olivier Murguet, directeur commercial de Renault. Tous deux sont nommés directeur généraux adjoints.

C’est pour le constructeur une façon de tourner définitivement la page de l'ère Carlos Ghosn, son ancien PDG déchu, qui attend son procès au Japon où il a été mis en examen et assigné à résidence pour de multiples malversations présumées. M. Ghosn avait fait de Thierry Bolloré son successeur présomptif.

Dans une démarche peu commune, Thierry Bolloré avait par avance dénoncé jeudi dans une interview aux Échos un "coup de force inquiétant" et un risque de déstabilisation.

