Débat inédit entre les finalistes de la présidentielle en Tunisie

Nabil Karoui et Kaïs Saïed s'affrontent, le 11 octobre 2019, lors d'un débat télévisé, deux jours avant le second tour de la présidentielle tunisienne. AFP

L'universitaire Kaïs Saïed, 61 ans, et l'homme d'affaires et des médias Nabil Karoui, 56 ans, s'affrontent vendredi lors d'un débat télévisé, à deux jours du second tour de l'élection présidentielle en Tunisie.