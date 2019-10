Ici l'Europe

Notre invitée, Amélie de Montchalin, ministre aux Affaires européennes, s'exprime sur le rejet par le Parlement européen de la candidature de Sylvie Goulard au poste de Commissaire européenne pour la France. Pour elle, nous sommes face à une crise institutionnelle importante en Europe, puisque la confiance entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement est minée. Il va falloir avancer vite et dans le calme pour recréer cette confiance.

Amélie de Montchalin condamne fermement Recep Tayyip Erdogan et l’offensive turque en Syrie, dans une zone où la coalition internationale cherche à éradiquer le terrorisme du groupe État islamique depuis cinq ans. Elle souhaite que les membres de la coalition soient mis devant leurs responsabilités et que les instances internationales soient claires, fermes et unies sur ce sujet.

Enfin, sur le Brexit et les nouvelles négociations en cours, la ministre pense qu'une prolongation du delai ne se justifie que s'il y a des élements nouveaux. Le Brexit restant avant tout du ressort de la souveraineté du Royaume-Uni.

Une émission présentée par Caroline de Camaret.

Production : Perrine Desplats et Mathilde Bénézet.