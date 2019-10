Marathon : Kipchoge, premier homme sous la barre mythique des deux heures

À 34 ans, le marathonien Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à courir la distance mythique sous la barre des deux heures. Un record qui ne sera toutefois pas homologué par les instances, puisqu'il s'agissait d'une course non officielle.

C'est un monument de l'histoire du sport qui est tombé, samedi 12 octobre, à Vienne. À 34 ans, la légende du marathon Eliud Kipchoge est parvenue à franchir la barre mythique des deux heures sur la distance reine, signant un chrono canon d'1:59.40.

Une performance toute symbolique puisqu'elle n'effacera toutefois pas son précédent record du monde (2:01.39), la Fédération internationale d'athlétisme ayant d'ores et déjà prévu qu'elle n'homologuerait pas une éventuelle performance historique. Ce qui ne l'a toutefois pas empêché de féliciter chaleureusement l'athlète après sa performance.

En cause, les conditions très particulières dans lesquelle se sont déroulées la course : un parcours plat et à l'abri du vent, une voiture de tête pour donner le tempo de la course et 41 "lièvres" qui ont assuré le tempo pour mener Kipchoge sur les bases de cette performance inédite.

"Nous avons fait l'histoire tous ensemble", a d'ailleurs reconnu le marathonien à l'arrivée de la course, suivi sur le bord de la route par plusieurs milliers de personnes. En 2017, déjà à l'initiative de sponsors, Kipchoge s'était attaqué au "mur des deux heures". Sur un parcours déjà optimisé pour cette performance, à Monza, en Italie, il avait manqué l'objectif à 26 secondes près.