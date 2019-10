Le typhon Hagibis ravage le Japon, causant la mort d’au moins onze personnes

Kyodo via Reuters

Le typhon Hagibis qui a frappé le Japon dans la nuit de samedi 12 à dimanche 13 octobre, a provoqué la mort d’au moins onze personnes. Des blessés et personnes disparues sont aussi à déplorer, selon la chaîne de télévision publique NHK.

C’est l’un des plus puissants typhons que le Japon a connu. Hagibis, qui a traversé l'est et le centre du Japon dans la nuit de samedi à dimanche, a tué au moins onze personnes, selon des responsables officiels japonais.

Les soldats japonais s'activaient dimanche 13 octobre pour porter secours aux habitants piégés par les nombreuses inondations provoquées par le puissant typhon Hagibis, qui a tué au moins onze personnes et fait plus d'une douzaine de disparus.

Maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie: la tempête chargée de pluies d'une intensité "sans précédent" a semé la désolation en traversant le centre et l'est Japon dans la nuit de samedi 12 à dimanche 13 octobre.

Des habitants ont été ensevelis dans des glissements de terrain ou noyés dans leurs habitations ou dans des véhicules emportés par les eaux, parmi lesquels un enfant dont le corps a été retrouvé dans une rivière, à l'intérieur ou près d'une voiture.

Des habitants pris au piège

D'importantes inondations étaient signalées dans la région centrale de Nagano, où une digue a lâché, déversant les eaux de la rivière Chikuma sur une zone résidentielle dont les habitations ont été inondées jusqu'au premier étage.

Perchés sur leurs balcons, des habitants en détresse agitaient des serviettes à destination des hélicoptères de la chaîne de télévision publique NHK et des Forces japonaises d'autodéfense, tandis qu'un flot boueux grondait alentour.

Quelque 7,3 millions de Japonais avaient reçu des consignes d'évacuation samedi après des précipitations record. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont suivi ces consignes, non obligatoires. Elles étaient accueillies dans des gymnases ou salles polyvalentes avec de la nourriture d'urgence, de l'eau et des couvertures.

Hagibis avait touché terre samedi peu avant 19h00 (10h00 GMT) et atteint la capitale japonaise vers 21h00, accompagné de rafales de vent allant jusqu'à près de 200 km/h, selon l'Agence météo japonaise (JMA).

Dès samedi matin, les intempéries avaient fait un mort dans la région de Chiba (banlieue est de Tokyo), un homme retrouvé dans une camionnette renversée, selon les pompiers.

Au moins 16 personnes portées disparues

Le bilan s'est ensuite alourdi au passage du centre de la tempête qui a fauché des vies dans la région de Tokyo, du centre et du nord-est du pays.

D'après NHK, 16 autres personnes étaient portées disparues, dimanche. La chaîne de télévision publique a indiqué que 126 personnes ont été blessées.

Le Premier ministre Shinzo Abe a organisé une réunion d'urgence avec certains ministres et déclaré que le gouvernement œuvrait pour préserver les vies et les biens de la population. "Le gouvernement va faire tout ce qui est en son pouvoir (...) pour rétablir les services au plus vite", a-t-il dit.

Le Mondial de rugby et le Grand Prix de Formule 1 chamboulés

La tempête a aussi bouleversé l'organisation de deux compétitions sportives organisées au Japon : les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Suzuka (centre) ont été reportées à dimanche matin, tandis que deux matches du Mondial de rugby qui devaient se tenir samedi 12 octobre (France-Angleterre et Nouvelle-Zélande-Italie) avaient été annulés dès jeudi 10 octobre.

Les responsables du Mondial ont annoncé dimanche l'annulation d'un troisième match, Namibie-Canada, prévu à Kamaishi (nord).

La rencontre entre l'Écosse et le Japon dimanche 13 octobre, décisive pour l'Ecosse mais longtemps menacée, a finalement été maintenue.

Le typhon a par ailleurs paralysé les transports dans la grande région de Tokyo, en ce week-end prolongé par un lundi férié : les liaisons ferroviaires reprenaient dimanche et les vols desservant Tokyo étaient en partie seulement rétablies.

Le Japon est frappé par une vingtaine de typhons chaque année. Avant Hagibis, Faxai avait tué au moins deux personnes début septembre et provoqué d'importants dégâts à Chiba.

Avec AFP et Reuters