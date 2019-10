Mondial de rugby : les affiches des quarts de finale sont connues

Les choses "très" sérieuses vont bientôt débuter dans la Coupe du monde de rugby 2019. À l’issue des 40 matches de poules, les huit sélections qui se disputeront une place en demi-finale sont connues. Voici le programme des quarts.

Publicité Lire la suite

Quarante matches et huit rescapés. Au terme d’une phase de poules riche en surprises, mais qui n’a finalement vu aucun favori à la victoire finale se retrouver au tapis, le programme des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2019 est désormais connu. Quatre affiches qui se tiendront les 19 et 20 octobre, et qui ne bousculent pas franchement l’ordre établi des dernières éditions.

Six des huit prétendants au dernier carré étaient déjà qualifiés à ce stade du tournoi en 2015. Le Japon et l’Angleterre, victimes des poules il y a quatre ans, ont cette fois pris la place de l’Argentine et de l’Écosse. Les Brave Blossoms, qui ont dominé de la tête et des épaules la poule A, se qualifient pour la première fois en quarts et deviennent ainsi la 13e nation du rugby mondial à y parvenir.

Parmi les huit qualifiés, seules trois sélections n’ont jamais manqué à l’appel du top 8 mondial depuis la première édition du Mondial, en 1987 : l’Australie, la Nouvelle-Zélande et… la France, qui est donc parvenue à remplir son objectif minimum.

• Le programme des quarts de finale (heures françaises) :

Angleterre - Australie, samedi 19 octobre à 9 h 15, à Oita

Nouvelle-Zélande - Irlande, samedi 19 octobre à 12 h 15, à Tokyo

Pays de Galles - France, dimanche 20 octobre, à 9 h 15, à Oita

Japon - Afrique du Sud, dimanche 20 octobre, à 12 h 15, à Tokyo