Tennis : la précoce Cori Gauff remporte son premier tournoi WTA

Âgée de seulement 15 ans, la joueuse américaine Coco Gauff a remporté dimanche son premier titre WTA. Elle a battu la Lettone Jelena Ostrapenko en finale du tournoi de Linz, en Autriche.

Publicité Lire la suite

La prodige du tennis américain Coco Gauff a remporté dimanche son premier titre WTA, disposant, pour sa première finale, de la Lettone Jelena Ostrapenko en trois sets (6-3, 1-6, 6-2), dimanche à Linz, en Autriche.

L'Américaine, qui s'est révélée au grand public en juillet en éliminant sa compatriote et idole Venus Williams au premier tour de Wimbledon, est devenue, à 15 ans et demi, la neuvième joueuse la plus jeune de l'histoire à remporter un tournoi WTA.

Il faut remonter à 2004, avec le titre de la Tchèque Nicole Vaidisova à Vancouver, pour trouver une lauréate plus précoce sur les tablettes de la WTA.

"Je me rappellerai de cette journée tout le reste de ma vie", a réagi la joueuse après sa victoire en finale, au terme d'une semaine débutée comme "lucky looser" après avoir échoué en qualifications.

Facile vainqueur du premier set, l'Américaine a vécu dans le deuxième une brutale baisse de régime d'une de ses armes principales, le service, avant de se ressaisir et d'expédier la manche décisive, où elle a notamment infligé un 5 à 0 à son adversaire lettone, 72e joueuse mondiale.

Gauff devrait quitter la 110e place du classement mondial WTA pour se ranger au 71e rang. Elle est attendue la semaine prochaine au tournoi de Luxembourg.

Avec AFP