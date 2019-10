Équateur : accord entre gouvernement et indigènes pour mettre fin à la crise

Le gouvernement de Lenin Moreno a accepté dimanche soir de retirer le décret polémique supprimant les subventions au carburant en Équateur. La mobilisation du mouvement indigène prend fin en contrepartie.

Fin de la crise en Équateur. Le gouvernement et le mouvement indigène ont trouvé un accord, dimanche 13 octobre à Quito, à l'issue d'un dialogue sous l'égide de l'ONU et de l'Église catholique. La crise sociale paralysait le pays depuis 12 jours et a fait sept morts et plus de 1 300 blessés.

Les deux parties se sont mises d'accord sur la préparation d'"un nouveau décret qui annule le décret 883" sur l'essence, et "avec cet accord la mobilisation se termine", a annoncé Arnaud Peral, représentant en Équateur de l'ONU.

"Frères indigènes, je vous ai toujours traités avec respect et affection", a lancé le président Lenin Moreno en ouverture de cette réunion, organisée dans un centre religieux de la capitale et retransmise à la télévision. "Cela n'a jamais été mon intention d'affecter les secteurs les plus démunis (...), les plus pauvres", a insisté le chef de l'État, un libéral élu en 2017 sous l'étiquette socialiste.

La communauté indigène, qui représente un quart de la population, est le fer de lance de la contestation contre les réformes économiques négociées avec le Fonds monétaire international (FMI) en échange d'un prêt de 4,2 milliards de dollars, dont la mesure la plus polémique est le décret 883, qui supprime les subventions au carburant et multiplie par deux les prix à la pompe.

Le président de la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur (Conaie), Jaime Vargas, a fustigé "l'improvisation de la politique économique" du président, notant avec regret qu'"on sent que la droite et le FMI gèrent le pays".

Dimanche, des heurts ont eu lieu aux abords du Parlement de Quito alors que la ville se remettait à peine de la journée mouvementée de samedi.

