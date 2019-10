Le prix Nobel d'économie attribué à Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Kremer

Croquis des économistes Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer.

Le prix Nobel d'Économie a été attribué à la Franco-Américaine Esther Duflo et aux Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur la lutte contre la pauvreté.

C'est la deuxième femme à recevoir cette distinction, qu'elle partage avec deux confrères. Le prix Nobel d'économie a été attribué, lundi 14 octobre, à la Franco-Américaine Esther Duflo et aux Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde.

Les travaux conduits par les lauréats "ont introduit une nouvelle approche pour obtenir des réponses fiables sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde", a indiqué l'Académie royale des sciences. Ils se partageront le prix de neuf millions de couronnes (environ 830 000 euros).

Esther Duflo et Abhijit Banerjee enseignent au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Michael Kremer est professeur à Harvard.

